Телеведуча Леся Нікітюк розповіла, як приходила до Потапа і чому у них не склалося співробітництво

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка минулого року презентувала українцям свою першу сольну пісню "Ями", зізналася, що хоче знову співати. За словами артистки, вона приходила до продюсера Потапа, щоб купити у нього новий хіт, але нічого не вийшло. Про це Леся розповіла у програмі "Світське життя" тимчасовій ведучій Насті Каменських.

На запитання Насті, яка в одному з епізодів замінила Катю Осадчу, про нову пісню, Нікітюк розповіла, що це дуже дорого.

"Я прийшла до Потапа. Він озвучив ціни на пісні. Я сказала, що ще подумаю і пішла до іншого продюсера – Квінті. Це як на базарі. У одного запитала скільки пісня коштує, пішла до іншого", - поділилася Леся своїми поневіряннями. За словами ведучої, зараз бути співачкою дуже дорого і важко.

Так що поки Нікітюк не може розповісти, коли порадує українців новим хітом, хоч і дуже цього хоче, і всі вокальні дані у неї для цього є.

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