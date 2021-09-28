Ведуча Леся Нікітюк заінтригувала публіку свіжим фото
33-річна зірка "Орел і решка", "Хто зверху?" і "Хто проти блондинок?", як відомо, приховує своє особисте життя, але, часом, інтригує сюрпризами, які їй, вочевидь, роблять чоловіки. Уславлена завзятою холостячкою, Леся похвалилася в своєму новому пості в Instagram ранковим фото з шикарним букетом троянд, передає Politeka.net.
"Як вам такий поворот о 8 ранку😁 тільки намалюєшся, відразу квіти несуть🥰", - підписала Нікітюк.
Злегка розпатлана ведуча, але з нюдовим макіяжем, в топі й спідниці, зняла своє відображення в дзеркалі. Леся тримала в руках величезний букет з білими і ліловими квітами.
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Користувачі пораділи за Нікітюк і засипали компліментами в коментарях:
"Вау. Здорово"
"Леся Іванівна і Рафік🔥"
"А не нафарбованій бояться нести 🤔? - через раз😂 - слабаки, таку зірочку не помічають))🔥"
"О, крутоо👏 👏пішла і я намалююся))) і буду чекати😂"
"І не впізнати, така красива🙌"
"Ранок починається не з кави 🥰 ідеально 🌹"
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