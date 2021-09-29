Українська телеведуча Леся Нікітюк влаштувала завзяті танці в перерві між зйомками

Телеведуча почала активно показувати в Instagram не тільки своє життя, але і забавні моменти зі зйомок. Причому не тільки кадрами з роботи Леся ділиться в мережі.

Також вона знімає ролики за лаштунками або в гримерці, щоб повеселити фанатів, а також привернути увагу і здивувати своїм стилем. Як правило, телеведуча вибирає вбрання, які б показали її гідності у всій красі.

Цього разу таким вбранням стало коротке червоне плаття на бретельках і з невеликим вирізом. Причому завдяки мінімальній довжині зірці вдалося показати нескінченні ноги з різних сторін. Не забула Нікітюк і покривлятися на камеру, поки за її спиною сидів чоловік.

Також Нікітюк представила інший ролик у себе в профілі. Позувала зірка причому в тому ж образі. Ниикитюк стояла біля стіни, з іншого боку якої був гуморист Роман Міщеряков. Парочка підспівувала під пісню"Непара - плач і дивись".

"Плач, дивись, вибирай Найкраще відео в коментах. Взагалі ми з Романом серйозні ведучі реаліті-шоу "Пара на мільйон", - написала Леся.

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