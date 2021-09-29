Украинская телеведущая Леся Никитюк устроила задорные танцы в перерыве между съемками
Телеведущая начала активно показывать в Инстаграм не только свою жизнь, но и забавные моменты со съемок. Причем не только кадрами с работы Леся делится в сети.
Также она снимает ролики за кулисами или в гримерке, чтобы повеселить фанатов, а также привлечь внимание и удивить своим стилем. Как правило, телеведущая выбирает наряды, которые бы показали ее достоинства во всей красе.
В этот раз таким нарядом стало короткое красное платье на бретельках и с небольшим вырезом. Причем благодаря минимальной длине звезде удалось показать бесконечные ноги с разных сторон. Не забыла Никитюк и покривляться на камеру, пока за ее спиной сидел мужчина.
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Также Никитюк представила другой ролик у себя в профиле. Позировала звезда причем в том же образе. Ниикитюк стояла у стены, с другой стороны которой был юморист Роман Мищеряков. Парочка подпевала под песню "Непара - Плачь и смотри".
"Плачь, смотри, выбирай лучшее видео в коментах. Вообще мы с Романом серьезные ведущие реалити-шоу "Пара на миллион", - написала Леся.
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