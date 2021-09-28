Українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала своїми талантами, записавши відео
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк зараз активно займається роботою, ведучи кілька проектів, а також розвиває блог в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому відео Леся здалася в червоній міні-сукні. Ниикитюк стояла біля стіни, з іншого боку якої був гуморист Роман Міщеряков. Парочка підспівувала під пісню"Непара - плач і дивись". Телееведуча без гумору не обійшлася. Леся для запису одягла прозору червону сукню.
На ще двох відео Нікітюк і Роман теж жартували.
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"Плач, дивись, вибирай Найкраще відео в коментах. Взагалі ми з Романом серйозні ведучі реаліті-шоу "Пара на мільйон", - написала Леся.
"А бухгалтер буде?", "Красиво", "по-рожевому і трубка верх ногами", "третє відео вогонь", "Спасибі вам за гарний настрій", "Агонь, ви Великі Розумнички,на вас можна дивитися вічно, як на вогонь і воду".
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