Известной телеведущей Лесе Никитюк нашли жениха-миллиардера из списка Forbes

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является известной украинской телеведущей. Она прославилась благодаря шоу "Орел и Решка", в котором была ведущей около 2 лет. Как известно, она является холостячкой.

На странице "Радио Энерджи" в Инстаграм появилась новая серия фото. Недавно стало известно, что самый богатый человек в мире по версии Forbes Илон Маск разошелся с известной певицей Граймс после трех лет совместной жизни.

"Мы решили представить, если бы его девушкой была одна из наших ведущих (@vynogradova @yana_manuilova) или звезда из украинского шоу-биза 😂

Листай фоточки и пиши в комментарии, какая пара perfect match", предложили на странице радио.

На одном из фото к Илону Маску "приклеили" известную телеведущую Лесю Никитюк.

Пользователи сети оставили множество комментариев с мнением, что Леся Никитюк лучшая пара для него: "Только Леся!", "Леся рулит", "Лесю давно пора пристроить", "Я за Никитюк - с ней не будет скучно", "Я за Никитюк - с ней не будет скучно", "Никитюк, хватай Маска пока горяченький", "Думаю Леся Никитюк ❤️ Она ему такое шоу устроила 😂 умереть не встать, так сказать".

Ранее сообщалось, Леся Никитюк удивила откровением о своих заработках и показала документ: "Никогда так не радовалась..."

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