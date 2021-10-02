Известной телеведущей Лесе Никитюк нашли жениха-миллиардера из списка Forbes
Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является известной украинской телеведущей. Она прославилась благодаря шоу "Орел и Решка", в котором была ведущей около 2 лет. Как известно, она является холостячкой.
На странице "Радио Энерджи" в Инстаграм появилась новая серия фото. Недавно стало известно, что самый богатый человек в мире по версии Forbes Илон Маск разошелся с известной певицей Граймс после трех лет совместной жизни.
"Мы решили представить, если бы его девушкой была одна из наших ведущих (@vynogradova @yana_manuilova) или звезда из украинского шоу-биза 😂
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Найдено тело знаменитого актера, на его фильмах выросли поколения: "Вы научили нас плакать в кино, и смеяться тоже"
"Тайную супругу" Винника, о которой он умалчивает, засняли в европейском ресторане: как выглядит и отдыхает Таюне
Октябрь ударит по Украине первыми заморозками и дождями: каких поворотов ждать от погоды
Внезапно оборвалась жизнь звезды "Евровидения", врачи сделали все возможное: "Такой молодой..."
Листай фоточки и пиши в комментарии, какая пара perfect match", предложили на странице радио.
На одном из фото к Илону Маску "приклеили" известную телеведущую Лесю Никитюк.
Пользователи сети оставили множество комментариев с мнением, что Леся Никитюк лучшая пара для него: "Только Леся!", "Леся рулит", "Лесю давно пора пристроить", "Я за Никитюк - с ней не будет скучно", "Я за Никитюк - с ней не будет скучно", "Никитюк, хватай Маска пока горяченький", "Думаю Леся Никитюк ❤️ Она ему такое шоу устроила 😂 умереть не встать, так сказать".
Ранее сообщалось, Леся Никитюк удивила откровением о своих заработках и показала документ: "Никогда так не радовалась..."
Также, Леся Никитюк в красном экстра-мини впечатлила новым образом: "Украинская Шэрон Стоун"
Politeka рассказывала, растрепанная Никитюк похвасталась шикарным букетом от таинственного поклонника: "Как вам такой поворот"