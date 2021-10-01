Телеведущая Леся Никитюк показала себя на прогулке по Киеву

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала популярной украинской телеведущей и популярным блогером в Инстаграм, за которым следят миллионы украинцев.

Леся решила показать, как гуляет по столице Украины. На фото Никитюк была в куртке с белым воротничком и втоненьких колготках. Образ телеведущая дополнила стильными очками и сумочкой.

"Киев вечерний. Настроение: "Это мой образ на этот день", - написала Леся.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Леся, огонь", "И в теплых трусах", "Леся, кто ваш стилист", "Если бы я сейчас свое настроение показала, то это бы приблизительно выглядело так, как цыгане на привокзальной. Примерно у меня на голове", "Ивановна, по-боевому", "только я смотрю на ножки в первую очередь? Или то у меня профессиональное", "Ах! У меня был такой воротничек в школьные годы!!", "И трусишки на флисе".

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