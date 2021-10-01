Известная украинска телеведущая Леся Никитюк показала настоящую "магию" телевидения
Популярная ведущая всегда выглядит стильно, передает Politeka.net. Звезда снимается в программах, где над ее образами работают профессионалы, которые иногда прибегают к хитростям.
С наступлением холодов съемки в студии становятся сложными, ведь существует опасность простудиться. А в кадре всегда нужно выглядеть безупречно. В частности, в этот раз напомаженная Леся появилась в стильном пиджаке, юбке и тонких колготках. В такой одежде можно замерзнуть, но Леся показала настоящую "магию" телевидения в своем сторис.
На кадрах телеведущей натягивали под юбку подштанники.
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"Красота красотой, а теплые трусики нужно поддеть", - раскрыла "суровую" правду Леся, показав, что у нее под юбкой.
"Зато тепленько! Мама сегодня в ночную идет", - пошутила телеведущая.
Отметим, Леся Никитюк получила огормную популярность после съемок в шоу "Орел и Решка". Сейчас на страницу блондинки подписаны 3,7 млн человек.
Звезда утверждает, что весь ее заработок держится именно на социальных сетях. В частности, во времена локдауна ей помог держаться на плаву именно Инстаграм и другие соцсети.
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