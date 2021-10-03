"А так все хорошо начиналось"

Известная украинская ведущая Леся Никитюк насмешила забавным конфузом с боксерской грушей

Знаменитость порадовала поклонников новым видео на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, Леся решила показать, что бывает с теми, кто не готов к неожиданным «ударам» от судьбы.

На кадрах можно увидеть, как Никитюк уверенно идет по спортивному залу, обвешанному боксерскими грушами. Ведущая смело виляет бедрами в коротких шортах, а на ее руках красуются перчатки.

Однако, в какой-то момент ее дефиле прерывается одной из боксерских груш, которая резко ударяет ведущую, заставляя ее улететь в сторону.

«Никогда не знаешь, когда ждать от жизни следующий удар…», - с присущим ей юмором подписала кадры Никитюк.

Поклонники Леси не смогли пройти мимо этого поста.

«Это было неожиданно», «Важно встать и идти дальше», «Опыт от предыдущего удара даёт мудрость и силу», «Шикарнезная женщина, люблю», «Эффектно», «Ахах а начиналось шикарно», «Малышка на миллион», «Леся, а ты модель», «А так все хорошо начиналось», «Такая лёгкая походка, я подумала что ты на каблуках. Испугалась, когда ты пошатнулась», - пишут люди.

Напомним, взволнованная Никитюк сообщила о грабителях в ее доме.

Как сообщала Politeka, Козловский, Астафьева и другие звезды удивились преображению Никитюк.

Также Politeka писала, что Никитюк в мини-купальнике раскованно показала формы вблизи.