Известная телеведущая Леся Никитюк отправилась в салон на процедуры и показала, как приводит себя в порядок

Леся часто посещает косметолога, салоны красоты, ходит на массажи и рассказывает о том, как приводит себя в порядок. Звезда предельно честна с фанатами, поэтому любит и подшутить над не идеальностью внешности или неловкими образами.

В этот же раз Леся появилась перед камерой в маленьком купальнике и показала, как будет нежиться на процедурах.

«А что сейчас будет? У кого-то целлюлита точно не будет! Русалка идет в бассейн в новом жемчуге» - хвастается внешним видом артистка уже после процедур.

Никитюк уже говорила, что ей сложно даются диеты, хотя интервальное голодание она не раз практиковала. Сейчас Леся не так часто ест свинину, телятину, картофель и мучное. Вместо этого Никитюк предпочитает разнообразную кухню и часто консультируется по поводу режима с тренером.

В последнее время в сети Леся публикует кадры со своих тренировок и замечает, что ей это дается тяжело, но ради результата она будет продолжать.

Ранее Леся решила показать, как гуляет по столице Украины. На фото Никитюк была в куртке с белым воротничком и втоненьких колготках. Образ телеведущая дополнила стильными очками и сумочкой.

"Киев вечерний. Настроение: "Это мой образ на этот день", - написала Леся.

Ранее сообщалось, одинокой Никитюк нашли достойного жениха из списка Forbes, появилось фото: "Хватай пока горяченький"

Также, Леся Никитюк удивила откровением о своих заработках и показала документ: "Никогда так не радовалась..."

Politeka рассказывала, Никитюк в тоненьких колготках вышла на прогулку, удивив внешним видом: "И трусишки на флисе"