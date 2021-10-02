Известная телеведущая Леся Никитюк отправилась в салон на процедуры и показала, как приводит себя в порядок
Леся часто посещает косметолога, салоны красоты, ходит на массажи и рассказывает о том, как приводит себя в порядок. Звезда предельно честна с фанатами, поэтому любит и подшутить над не идеальностью внешности или неловкими образами.
В этот же раз Леся появилась перед камерой в маленьком купальнике и показала, как будет нежиться на процедурах.
«А что сейчас будет? У кого-то целлюлита точно не будет! Русалка идет в бассейн в новом жемчуге» - хвастается внешним видом артистка уже после процедур.
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Никитюк уже говорила, что ей сложно даются диеты, хотя интервальное голодание она не раз практиковала. Сейчас Леся не так часто ест свинину, телятину, картофель и мучное. Вместо этого Никитюк предпочитает разнообразную кухню и часто консультируется по поводу режима с тренером.
В последнее время в сети Леся публикует кадры со своих тренировок и замечает, что ей это дается тяжело, но ради результата она будет продолжать.
Ранее Леся решила показать, как гуляет по столице Украины. На фото Никитюк была в куртке с белым воротничком и втоненьких колготках. Образ телеведущая дополнила стильными очками и сумочкой.
"Киев вечерний. Настроение: "Это мой образ на этот день", - написала Леся.
Ранее сообщалось, одинокой Никитюк нашли достойного жениха из списка Forbes, появилось фото: "Хватай пока горяченький"
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Politeka рассказывала, Никитюк в тоненьких колготках вышла на прогулку, удивив внешним видом: "И трусишки на флисе"