Известная телеведущая Леся Никитюк показала себя в невероятном образе, артисты Виталий Козловский и Даша Астафьева удивились преображению

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк прославилась благодаря своей работе телеведущей в популярном шоу о путешествиях "Орел и решка". Сейчас она работает вместе с Сергеем Притулой на шоу "Хто зверху".

Так, на этот раз Леся Никитюк похвасталась новым фото на своей странице в Инстаграм. На кадре телеведущая в шикарном виде, на ней изумительное блестящее красное короткое платье. Также, она дополнила свой образ необычным для себя ярким макияжем и вьющимися волосами.

Леся Никитюк получила множество комплиментов относительно своего нового образа: "Девушка в красном", "Леся, ты прекрасна!", "Очень здесь красивая", "Бритни Спирс нервно курит".

Также, отметили её красоту и звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых певец Виталий Козловский и модель Даша Астафьева.

"Дорогая женщина", - пишет артист.

Стоит отметить, что её преображение и оценил известный стилист Михаил Рудишин, который занимается образом Леси Никитюк: "Уже можно и замуж".

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