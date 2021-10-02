Известная телеведущая Леся Никитюк заговорила о грабителях в жилых домах и обратилась к украинцам с просьбой

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые видео на своей странице в Инстаграм. Леся Никитюк обеспокоено заговорила о воровстве и грабителях в жилых домах и попросила украинцев рассказать про свои неприятности в быту.

"Ребята, я не знаю, как у вас, но у нас в домах в лифтах висит объявление о том, что стали чаще грабежи квартир. Про пожары и потопы я вообще молчу. Расскажите, пожалуйста, какая у вас ситуация в домах", — обратилась к украинцам телеведущая.

"Конечно, мир не идеальный. И когда что-то где-то происходит, то ты думаешь: "Ну слава богу, что не у меня. Слава богу, что обошлось". Поэтому я бы хотела узнать про ваши ситуации в домах, были ли какие-то неприятности?", — спросила Леся Никитюк.

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