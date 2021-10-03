Відома українська ведуча Леся Нікітюк насмішила кумедним конфузом з боксерською грушею
Знаменитість порадувала шанувальників новим відео на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Так, Леся вирішила показати, що буває з тими, хто не готовий до несподіваних «ударів» від долі.
На кадрах можна побачити, як Нікітюк впевнено йде по спортивному залу, обвішаному боксерськими грушами. Ведуча сміливо виляє стегнами в коротких шортах, а на її руках красуються рукавички.
Однак, в якийсь момент її дефіле переривається однією з боксерських груш, яка різко вдаряє ведучу, змушуючи її полетіти в сторону.
"Ніколи не знаєш, коли чекати від життя наступний удар...", - з властивим їй гумором підписала кадри Нікітюк.
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Шанувальники Лесі не змогли пройти повз цей пост.
"Це було несподівано", "важливо встати і йти далі", "Досвід від попереднього удару дає мудрість і силу", "Шикарнезна жінка, люблю», "ефектно", "Ахах а починалося шикарно", "Малятко на мільйон", "Леся, а ти модель", "а так все добре починалося", "така легка хода, я подумала що ти на підборах. Злякалася, коли ти похитнулася", - пишуть люди.
Нагадаємо, схвильована Нікітюк повідомила про грабіжників в її будинку.
Як повідомляла Politeka, Козловський, Астаф'єва та інші зірки здивувалися перетворенню Нікітюк.
Також Politeka писала, що Нікітюк у міні-купальнику розкуто показала форми зблизька.