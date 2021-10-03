Відома телеведуча Леся Нікітюк показала, як її збентежив шоумен Сергій Притула

Як передає Politeka.net, кадрами Леся поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Сергій Притула і Леся Нікітюк є ведучими шоу "Хто зверху", в якому змагаються жінки і чоловіки українського шоубізнесу. "Хто зверху" виходить в Україні з 2012 року. Притула є ведучим з першого сезону, Нікітюк ж стала очолювати жіночі команди починаючи з сьомого сезону.

Так, під час одного з конкурсів Притула заявив, що тримав у руках мільйон доларів, а його суперниці Наталії Денисенко потрібно було вгадати правда це чи ні. Вона вирішила, що таке дійсно було, але помилилася.

"Я тримав на руках на багато більш цінне. Я тримав на руках Лесю Іванівну Нікітюк", - сказав Притула, засмущавши свою співведучу.

"На цій прекрасній ноті... я пішла заробляти мільйон", - підписала Леся кадри.

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