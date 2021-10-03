Известная телеведущая Леся Никитюк показала, как ее смутил шоумен Сергей Притула

Как передает Politeka.net, кадрами Леся поделилась на своей странице в Инстаграм.

Сергей Притула и Леся Никитюк являются ведущими шоу «Хто зверху», в котором соревнуются женщины и мужчины украинского шоубизнеса. «Хто зверху» выходит в Украине с 2012 года. Притула является ведущим с первого сезона, Никитюк же стала возглавлять женские команды начиная с седьмого сезона.

Так, во время одного из конкурсов Притула заявил, что держал в руках миллион долларов, а его сопернице Наталье Денисенко нужно было угадать правда это или нет. Она решила, что такое действительно было, но ошиблась.

«Я держал на руках на много более ценное. Я держал на руках Лесю Ивановну Никитюк», - сказал Притула, засмущав свою соведущую.

«На этой прекрасной ноте… я пошла зарабатывать миллион», - подписала Леся кадры.

Ранее сообщалось, одинокой Никитюк нашли достойного жениха из списка Forbes, появилось фото: "Хватай пока горяченький"

Также, Притула устроил сыну экстремальный день рождения в самолете: кадры с высоты

Politeka рассказывала, напомаженная Леся Никитюк раскрыла суровую правду, что у нее под юбкой: "Мама сегодня в ночную идет"