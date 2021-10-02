Украинский шоумен Сергей Притула необычно поздравил сына с днем рождения
Шоумен решил устроить своему наследнику экстремальный праздник в честь 13-летия. Для этого отец с сыном поднялись в небо на самолете и запечатлели красоту с высоты птичьего полета, пишет Politeka.net.
В своем Instagram Притула опубликовал новый снимок, а также разместил несколько кадров в сториз.
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«Пусть настроение будет таким каждый день !!! С Днем Рождения, Дима», - подписал гордый отец.
Другие пользователи сети присоединились к поздравлениям.
"Поздравляю Диму с днем рождения))) Пусть все ему в жизни удается легко и с удовольствием, а все мечты обязательно осуществляются)))",
"С днем рождения Диме! Здоровья тебе ты очень красивая дитина.Так держать", - пишут в сети.
Отметим, что Дмитрий - ребенок ведущего от первого брака с Юлией Притулой (Андрийчук). Сергей и Юлия познакомились в 2007 году в Тернополе, однако позже они расстались.
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