Украинский шоумен Сергей Притула необычно поздравил сына с днем рождения

Шоумен решил устроить своему наследнику экстремальный праздник в честь 13-летия. Для этого отец с сыном поднялись в небо на самолете и запечатлели красоту с высоты птичьего полета, пишет Politeka.net.

В своем Instagram Притула опубликовал новый снимок, а также разместил несколько кадров в сториз.

«Пусть настроение будет таким каждый день !!! С Днем Рождения, Дима», - подписал гордый отец.

Другие пользователи сети присоединились к поздравлениям.

"Поздравляю Диму с днем рождения))) Пусть все ему в жизни удается легко и с удовольствием, а все мечты обязательно осуществляются)))",

"С днем рождения Диме! Здоровья тебе ты очень красивая дитина.Так держать", - пишут в сети.

Отметим, что Дмитрий - ребенок ведущего от первого брака с Юлией Притулой (Андрийчук). Сергей и Юлия познакомились в 2007 году в Тернополе, однако позже они расстались.

Ранее сообщалось, "Без Данилко грустно": украинцы ополчились против Мишиной и Притулы в "Україна має талант"

Также, Притула признался, почему согласился стать судьей "Україна має талант" после проигрыша на выборах: "ну давайте откровенно..."

Politeka рассказывала, Притула жестко "обломал" Мишину, превратилась в копию Саниной: "сегодня я любопытная"



