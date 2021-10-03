Відома телеведуча Леся Нікітюк показала себе в неймовірному образі, артисти Віталій Козловський і Даша Астаф'єва здивувалися перетворенню
Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк прославилася завдяки своїй роботі телеведучої в популярному шоу про подорожі "Орел і решка". Зараз вона працює разом з Сергієм Притулою на шоу "Хто зверху".
Так, цього разу Леся Нікітюк похвалилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі телеведуча в шикарному вигляді, на ній дивовижне блискуче червоне коротке плаття. Також, вона доповнила свій образ незвичайним для себе яскравим макіяжем і кучерявим волоссям.
Леся Нікітюк отримала безліч компліментів щодо свого нового образу: "Дівчина в червоному", "Леся, ти прекрасна!", "Дуже тут красива", "Брітні Спірс нервово курить".
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Також, відзначили її красу і зірки українського шоу-бізнесу, серед яких співак Віталій Козловський і модель Даша Астаф'єва.
"Дорога жінка", - пише артист.
Варто відзначити, що її перетворення й оцінив відомий стиліст Михайло Рудишин, який займається образом Лесі Нікітюк: "Вже можна і заміж".
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