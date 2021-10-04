Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала поклонникам, как ухаживает за собой в домашних условиях.

Как пишет Politeka.net, 33-летняя Леся Никитюк - востребованная украинская телеведущая. Она вела шоу "Кто сверху", "Кто против блондинок" и даже запустила собственный проект "Ле Маршрутка". Сейчас Никитюк пригласили вести новое реалити шоу на "Новом канале" – "Пара на миллион".

В своем Instagram, где за Лесей следит 3,7 миллиона человек, телеведущая рассказала, как готовится к ночной смене съемок.

"Лежу, обложилась игрушками и скучаю, потому что Рафика (собака Никитюк-ред.) нет. Сделала себе обертывание сама, потому что на дому дешевле. Жду доставку", - шутит Леся Никитюк.

Также телеведущая показала фанатам свой обед. Так, Леся ела тост с яйцом, шпинатом и красной рыбой.

Ранее Politeka писала, что Леся Никитюк показала, как ее одевают перед съемками в холодной студии.

Напомним, что взволнованная Никитюк сообщила о грабителях в ее доме: "Мир не идеален".

A еще Politeka сообщала, что одинокий Никитюк нашли достойного жениха из списка Forbes, появилось фото: "Хватай пока горяченький".