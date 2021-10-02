Відома телеведуча Леся Нікітюк заговорила про грабіжників у житлових будинках і звернулася до українців з проханням
Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нові відео на своїй сторінці в Instagram. Леся Нікітюк стурбовано заговорила про крадіжку і грабіжників у житлових будинках і попросила українців розповісти про свої халепи в побуті.
"Хлопці, я не знаю, як у вас, але у нас в будинках в ліфтах висить оголошення про те, що стали частіше грабежі квартир. Про пожежі й потопи я взагалі мовчу. Розкажіть, будь ласка, яка у вас ситуація в будинках", — звернулася до українців телеведуча.
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"Звичайно, світ не ідеальний. І коли щось десь відбувається, то ти думаєш: "Ну слава богу, що не у мене. Слава богу, що обійшлося". Тому я б хотіла дізнатися про ваші ситуації в будинках, чи були якісь неприємності?" —. запитала Леся Нікітюк.
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