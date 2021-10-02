Відома телеведуча Леся Нікітюк вирушила в салон на процедури і показала, як приводить себе в порядок

Леся часто відвідує косметолога, салони краси, ходить на масажі і розповідає про те, як упорядковує себе. Зірка гранично чесна з фанатами, тому любить і пожартувати над не ідеальністю зовнішності або незручними образами.

В цей же раз Леся з'явилася перед камерою в маленькому купальнику і показала, як буде ніжитися на процедурах.

«А що зараз буде? У кого-то целюліту точно не буде! Русалка йде в басейн в новому Перлі " - хвалиться зовнішнім виглядом артистка вже після процедур.

Нікітюк вже говорила, що їй складно даються дієти, хоча інтервальне голодування вона не раз практикувала. Зараз Леся не так часто їсть свинину, телятину, картоплю і борошняне. Замість цього Нікітюк віддає перевагу різноманітній кухні і часто консультується з приводу режиму з тренером.

Останнім часом в мережі Леся публікує кадри зі своїх тренувань і зауважує, що їй це дається важко, але заради результату вона буде продовжувати.

Раніше Леся вирішила показати, як гуляє столицею України. На фото Нікітюк була в куртці з білим комірцем і втоненьких колготках. Образ телеведуча доповнила стильними окулярами і сумочкою.

"Київ Вечірній. Настрій:" це мій образ на цей день", - написала Леся.

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