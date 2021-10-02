Відома телеведуча Леся Нікітюк вирушила в салон на процедури і показала, як приводить себе в порядок
Леся часто відвідує косметолога, салони краси, ходить на масажі і розповідає про те, як упорядковує себе. Зірка гранично чесна з фанатами, тому любить і пожартувати над не ідеальністю зовнішності або незручними образами.
В цей же раз Леся з'явилася перед камерою в маленькому купальнику і показала, як буде ніжитися на процедурах.
«А що зараз буде? У кого-то целюліту точно не буде! Русалка йде в басейн в новому Перлі " - хвалиться зовнішнім виглядом артистка вже після процедур.
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Нікітюк вже говорила, що їй складно даються дієти, хоча інтервальне голодування вона не раз практикувала. Зараз Леся не так часто їсть свинину, телятину, картоплю і борошняне. Замість цього Нікітюк віддає перевагу різноманітній кухні і часто консультується з приводу режиму з тренером.
Останнім часом в мережі Леся публікує кадри зі своїх тренувань і зауважує, що їй це дається важко, але заради результату вона буде продовжувати.
Раніше Леся вирішила показати, як гуляє столицею України. На фото Нікітюк була в куртці з білим комірцем і втоненьких колготках. Образ телеведуча доповнила стильними окулярами і сумочкою.
"Київ Вечірній. Настрій:" це мій образ на цей день", - написала Леся.
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