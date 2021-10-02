Відомої телеведучої Лесі Нікітюк знайшли нареченого-мільярдера зі списку Forbes

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є відомою українською телеведучою. Вона прославилася завдяки шоу "Орел і Решка", в якому була ведучою близько 2 років. Як відомо, вона є холостячкою.

На сторінці "Радіо Енерджі" в Instagram з'явилася нова серія фото. Нещодавно стало відомо, що найбагатша людина у світі за версією Forbes Ілон Маск розійшовся з відомою співачкою Граймс після трьох років спільного життя.

"Ми вирішили представити, якби його дівчина бувши одна з наших ведучий (@vynogradova @yana_manuilova) або зірка з українського шоу-біза 😂

Гортати фоточки та писати в коментар, яка пара perfect match", запропонували на сторінці радіо.

На одному з фото до Ілона Маску "приклеїли" відому телеведучу Лесю Нікітюк.

Користувачі Мережі залишили безліч коментарів з думкою, що Леся Нікітюк найкраща пара для нього: "Тільки Леся!", "Леся рулить", "Лесю давно пора прилаштувати", "Я За Никитюк - з нею не буде нудно", "Никитюк, хапай Маска поки гаряченький"," Думаю Леся Никитюк ❤️ Вона він таке шоу улаштувавши 😂 померти не встати, так сказати".

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