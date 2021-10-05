Телеведущая Леся Никитюк предстала в необычном месте и произвела фурор свежими кадрами

33-летняя звезда показала в своих "сториз" в Инстаграм немного закулисья нового шоу "Пара на мільйон", ведущей которого стала вместе с Романом Мищеряковым, передает Politeka.net.

Сейчас вовсю идут съемки проекта. Леся не удержалась, чтобы не показать, какую крутую локацию они нашли - настоящий боксерский зал.

Куражась между боксерских груш в майке и шортиках, Леся выдала "тайну".

"Я тут на секунду представила себе, что я жена боксера... чтобы я делала во время боя моего мужа..., - спросила она и тут же показала яркие кадры, на которых в шутку дрались двое мужчин. Никитюк стала защищать одного из них, нападая с боксерской перчаткой на другого.

Леся кричала в своей иронической манере: "Та что это за муж такой! По корпусу ему пробивай, в рожу ему давай! По ногам! Вот так, по ногам!"

"Поэтому я и не жена боксера, - коротко подытожила Никитюк, добавив, - А вот тренером быть могу".

Отметим, шоу "Пара на мільйон" заменит на Новом канале реалити "От пацанки до панянки".

"Мы заметили, что в инстаграме много красивых девушек, которые имеют по 100-300 тысяч подписчиков, и все у них есть, нет только пары. А еще есть успешные хорошие ребята (возможно, немножко интроверты), которые тоже почему-то одинокие. Мы решили их объединить и поощрить вместе пройти испытания", - рассказали продюсеры нового шоу.

Напомним, Никитюк оконфузилась во время дефиле в спортивном зале: "Малышка на миллион"

Как сообщала Politeka, что Притула засмущал Никитюк перед объективами камер: «На этой прекрасной ноте я…»

Также Politeka писала, что Никитюк в купальнике продемонстрировала свои формы вблизи