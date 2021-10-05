Известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая запомнилась многим благодаря трэвел-шоу «Орел и решка», удивила своим видом с длинными волосами необычного цвета.

Как пишет Politeka.net, знаменитость решила порадовать поклонников новыми кадрами на своей странице в ТикТок.

В начале видео Никитюк появляется перед камерой с минимумом макияжа, а также с собранными волосами, зализанными назад, из-за чего кажется, что Леся лысая. Звезда немного кривляется под музыку, а затем резко наклоняет голову и картинка тут же меняется.

Леся оказывается в темной комнате, подсвеченной разными цветами. При этом внешность ведущей кардинально меняется. На ней появляется парик с длинными светлыми волосами, которые в зависимости от освещения выглядят то розовыми, то сиреневыми. Дополняет новый образ Никитюк яркий макияж, непохожий на тот, с которым ведущую можно увидеть обычно.

Звезда кокетливо крутится перед камерой, демонстрируя свой новый образ.

«Сделали лёгкую укладку, слегка затонировали волосы», - подписала кадры Леся.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Как тебе идут такие волосы», «Очень красиво! Очень», «Эффектно», «А лысой тебе пошло», «Чем-то похожа на Гордона», - пишут люди.

Напомним, Леся Никитюк разоткровенничалась, почему не стала женой боксера.

Как сообщала Politeka, Лесе Никитюк приходится экономить на себе, красноречивые кадры.

Также Politeka писала, что Никитюк в микрошортах пожаловалась на целлюлит и дала наставления украинцам.