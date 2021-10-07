Известная украинская телеведущая Леся Никитюк стала героиней короткометражного фильма студентки одного из Киевских вузов.

Как пишет Politeka.net, 33-летняя Леся Никитюк – популярная в Украине телеведущая, которая известна многим благодаря шоу "Кто сверху", "Кто против блондинок", "Орел и Решка". В Instagram за жизнью талантливой девушки следят почти четыре миллиона людей, Никитюк является кумиром для многих.

Так, недавно студентка Киевского университета культуры Полянская Валерия выбрала темой своей дипломной работы жизнь Леси Никитюк и сняла короткий фильм о телеведущей.

"В этом видео вы увидите настоящую историю об украинской телеведущей, которая даже при большой популярности остается человеком! @lesia_nikituk, спасибо, что ты вдохновила меня на это", - написала девушка в своем Instagram.

В своих сторис Леся Никитюк отреагировала на старания студентки и поблагодарила Валерию за работу.

"Никогда бы не подумала, что вырасту и обо мне напишут дипломную работу! Спасибо!", - написала телеведущая.

В конце короткого видео автор работы разместила смешной бэкстейдж из записи интервью с Лесей. Телеведущая в шутку дала Валерии Полянской несколько советов.

"Лера, ты должна четко планировать интервью, четко задавать вопросы: "Как вы таратаратра...". Пока выговорит.... А как он, она, а вы....Ты издеваешься? Пускай меня в туалет, давай", - пошутила Леся.

Ранее Politeka писала, что Никитюк в кожаном костюме и с розовыми волосами резко обратилась к фотографу: "Ты кого назвал пятном?".

Напомним, что Никитюк поэкспериментировала с волосами, озадачив "лысым" видом: "Чем-то похожа на Гордона".

A еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк разоткровенничалась, почему не стала женой боксера: "На секунду представила...".