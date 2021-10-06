Відома українська ведуча Леся Нікітюк вирішила змінити імідж і з'явилася перед камерою з незвичайними довгими рожевими локонами.

Леся постійно задіяна в різних проектах і часто виступає в ролі телеведучої. Тому зірка також записує для себе безліч роликів і робить різні кадри зі знімального майданчика.

Не обходиться в такі моменти без гуморних моментів. Цього разу Нікітюк не стала показувати навіть промо з нової фотосесії. Однак фотограф, з яким Нікітюк співпрацювала нещодавно, сам показав один зі сміливих образів зірки.

Леся не стала приховувати, як їй подобається перетворення з рожевою перукою. Чорне вбрання зі шкіри вдало виглядало на фігурі зірки.

"Трохи яскравої плями вам в стрічку!» ,- пише фотограф під новим кадром з Лесею.

Сама Нікітюк не встояла і тут же жартівливо обурилася: "це ти кого плямою назвав?».

Відповіді артистки і її колеги відразу розсмішили шанувальників, про що вони написали під постом.

Причому раніше знаменитість вирішила порадувати шанувальників новими кадрами на своїй сторінці в Тікток. На початку відео Нікітюк з'являється перед камерою з мінімумом макіяжу, а також із зібраними волоссям, зализаними назад, через що здається, що Леся Лиса.

Пізніше Леся опиняється в темній кімнаті, підсвіченій різними кольорами. При цьому зовнішність ведучої кардинально змінюється. На ній з'являється перука з довгими рожевими волоссям.

Нагадавши, Леся Нікітюк розговорилася, чому не стала дружиною боксера.

Як повідомляла Politeka, Лесі Нікітюк доводиться економити на собі, красномовні кадри.

Також Politeka писала, що Нікітюк в мікрошортах поскаржилася на целюліт і дала настанови українцям.