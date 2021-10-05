Відома українська ведуча Леся Нікітюк, яка запам'яталася багатьом завдяки тревел-шоу "Орел і решка", здивувала своїм виглядом з довгим волоссям незвичайного кольору.
Як пише Politeka.net, знаменитість вирішила порадувати шанувальників новими кадрами на своїй сторінці в Тікток.
На початку відео Нікітюк з'являється перед камерою з мінімумом макіяжу, а також із зібраними волоссям, зализаними назад, через що здається, що Леся лиса. Зірка трохи кривляється під музику, а потім різко нахиляє голову і картинка тут же змінюється.
Леся опиняється в темній кімнаті, підсвіченій різними кольорами. При цьому зовнішність ведучої кардинально змінюється. На ній з'являється перука з довгими світлим волоссям, які в залежності від освітлення виглядають то рожевими, то бузковими. Доповнює новий образ Нікітюк яскравий макіяж, несхожий на той, з яким ведучу можна побачити зазвичай.
Трагедія в родині Кіркорова, батько артиста зважився розповісти подробиці: "Встигли дати їй ім'я"
Син Потапа і Горової розповів про себе правду, яку знають тільки близькі: "Насправді я..."
Переможниця "Голосу країни" Муха чесно відповіла, чи був у неї роман з Даном Баланом: "Досі обговорюють"
Ектор Хіменес-Браво в халаті показав таємну кохану, в Мережі "розгадали" її ім'я: "Так це ж..."
"Холостяк" Михайло Заливако поїхав з київського бару з травмою голови: "Будьте обережні"
Зірка кокетливо крутиться перед камерою, демонструючи свій новий образ.
"Зробили легку укладку, злегка затонували волосся", - підписала кадри Леся.
Її шанувальники тут же відреагували.
"Як тобі йдуть такі волосся", "дуже красиво! Дуже", "ефектно", "а лисою тобі пішло", "чимось схожа на Гордона",-пишуть люди.
Нагадаємо, Леся Нікітюк розговорилася, чому не стала дружиною боксера.
Як повідомляла Politeka, Лесі Нікітюк доводиться економити на собі, красномовні кадри.
Також Politeka писала, що Нікітюк в мікрошортах поскаржилася на целюліт і дала настанови українцям.