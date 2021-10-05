Відома українська ведуча Леся Нікітюк, яка запам'яталася багатьом завдяки тревел-шоу "Орел і решка", здивувала своїм виглядом з довгим волоссям незвичайного кольору.

Як пише Politeka.net, знаменитість вирішила порадувати шанувальників новими кадрами на своїй сторінці в Тікток.

На початку відео Нікітюк з'являється перед камерою з мінімумом макіяжу, а також із зібраними волоссям, зализаними назад, через що здається, що Леся лиса. Зірка трохи кривляється під музику, а потім різко нахиляє голову і картинка тут же змінюється.

Леся опиняється в темній кімнаті, підсвіченій різними кольорами. При цьому зовнішність ведучої кардинально змінюється. На ній з'являється перука з довгими світлим волоссям, які в залежності від освітлення виглядають то рожевими, то бузковими. Доповнює новий образ Нікітюк яскравий макіяж, несхожий на той, з яким ведучу можна побачити зазвичай.

Зірка кокетливо крутиться перед камерою, демонструючи свій новий образ.

"Зробили легку укладку, злегка затонували волосся", - підписала кадри Леся.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Як тобі йдуть такі волосся", "дуже красиво! Дуже", "ефектно", "а лисою тобі пішло", "чимось схожа на Гордона",-пишуть люди.

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