Українська телеведуча і блогерша Леся Нікітюк, яка прославилася після тревел-шоу «Орел і решка», вразила новим образом і яскравим кольором волосся.

Як повідомляє Politeka.net, Нікітюк дуже любить експериментувати з образами і стилем. Її нерідко можна побачити в яскравих епатажних нарядах. Для фотосесій зірка нерідко приміряє перуки, які їй дуже до лиця.

На свіжому фото, яке з'явилося в Instagram красуні, вона постала з довгим ніжно-рожевим волоссям. При цьому телеведуча позувала в чорному шкіряному піджаку, який виглядав зухвало на тлі красивого волосся.

"Найдобріший вечір) я тут трохи випала з інст...всіх люблю, скоро повернуся", - підписала фото зірка.

У коментарях Лесі залишили безліч теплих слів. Шанувальники стали порівнювати її з Кім Кардашьян та Ольгою Бузовою.

"Кім це ти?", "Ти як Барбі", "Крута зірка", "Я спочатку подумала, що це Бузова", «Вау, дуже хороша», "Яка бейба", "Що це було?", "Лесюня, ви русалочка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк зізналася, чому не стала дружиною боксера: "на секунду представила...".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк в ефектному костюмі різко звернулася до фотографа: "ти кого плямою назвав?".

Також Politeka писала, Нікітюк провела зухвалий експеримент з волоссям, спантеличивши «лисим» виглядом: «схожа на Гордона».