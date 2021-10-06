Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая прославилась после трэвел-шоу «Орел и решка», впечатлила новым образом и ярким цветом волос.

Как сообщает Politeka.net, Никитюк очень любит экспериментировать с образами и стилем. Ее нередко можно увидеть в ярких эпатажных нарядах. Для фотосессий звезда нередко примеряет парики, которые ей очень к лицу.

На свежем фото, которое появилось в Инстаграм красотки, она предстала с длинными нежно-розовыми волосами. При этом телеведущая позировала в черном кожаном пиджаке, который выглядел дерзко на фоне красивых волос.

«Добрейший вечерочек) Я здесь немного выпала из Инст…Всех люблю, скоро вернусь», - подписала фото звезда.

В комментариях Лесе оставили множество теплых слов. Поклонники стали сравнивать ее с Ким Кардашьян и Ольгой Бузовой.

«Ким это ты?», «Ты как Барби», «Крутая звезда», «Я сначала подумала, что это Бузова», «Вау, очень хорошая», «Какая бейба», «Что это было?», «Лесюня, вы русалочка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Леся Никитюк призналась, почему не стала женой боксера: "На секунду представила...".

Как сообщала Politeka, Никитюк в эффектном костюме резко обратилась к фотографу: "Ты кого пятном назвал?".

Также Politeka писала, Никитюк провела дерзкий эксперимент с волосами, озадачив «лысым» видом: «Похожа на Гордона».