Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая прославилась после трэвел-шоу «Орел и решка», впечатлила новым образом и ярким цветом волос.
Как сообщает Politeka.net, Никитюк очень любит экспериментировать с образами и стилем. Ее нередко можно увидеть в ярких эпатажных нарядах. Для фотосессий звезда нередко примеряет парики, которые ей очень к лицу.
На свежем фото, которое появилось в Инстаграм красотки, она предстала с длинными нежно-розовыми волосами. При этом телеведущая позировала в черном кожаном пиджаке, который выглядел дерзко на фоне красивых волос.
«Добрейший вечерочек) Я здесь немного выпала из Инст…Всех люблю, скоро вернусь», - подписала фото звезда.
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В комментариях Лесе оставили множество теплых слов. Поклонники стали сравнивать ее с Ким Кардашьян и Ольгой Бузовой.
«Ким это ты?», «Ты как Барби», «Крутая звезда», «Я сначала подумала, что это Бузова», «Вау, очень хорошая», «Какая бейба», «Что это было?», «Лесюня, вы русалочка», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Леся Никитюк призналась, почему не стала женой боксера: "На секунду представила...".
Как сообщала Politeka, Никитюк в эффектном костюме резко обратилась к фотографу: "Ты кого пятном назвал?".
Также Politeka писала, Никитюк провела дерзкий эксперимент с волосами, озадачив «лысым» видом: «Похожа на Гордона».