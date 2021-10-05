Телеведуча Леся Нікітюк постала в незвичайному місці й викликала фурор свіжими кадрами

33-річна зірка показала в своїх "сторіз" в Instagram трохи закулісся нового шоу "Пара на мільйон", ведучою якого стала разом із Романом Міщеряковим, передає Politeka.net.

Зараз активно йдуть зйомки проекту. Леся не втрималася, щоб не показати, яку круту локацію вони знайшли - справжній боксерський зал.

Куражачись між боксерських груш в майці та шортиках, Леся видала "таємницю".

"Я тут на секунду уявила собі, що я дружина боксера... щоб я робила під час бою мого чоловіка...,- запитала вона й тут же показала яскраві кадри, на яких жартома билися двоє чоловіків. Нікітюк стала захищати одного з них, нападаючи з боксерською рукавичкою на іншого.

Леся кричала в своїй іронічній манері: "Та що це за чоловік такий! По корпусу йому пробивай, в пику йому давай! По ногах! Ось так, по ногах!"

"Тому я і не дружина боксера, - коротко підсумувала Нікітюк, додавши, - А ось тренером бути можу".

Зазначимо, шоу "Пара на мільйон" замінить на Новому каналі реаліті "Від пацанки до панянки".

"Ми помітили, що в Instagram багато красивих дівчат, які мають по 100-300 тисяч підписників, і все у них є, немає тільки пари. А ще є успішні хороші хлопці (можливо, трошки інтроверти), які теж чомусь самотні. Ми вирішили їх об'єднати і заохотити разом пройти випробування", - розповіли продюсери нового шоу.

Нагадаємо, Нікітюк осоромилася під час дефіле в спортивному залі: "Малятко на мільйон"

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