Украинский певец Владимир Дантес и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина выяснили, кому из них больше идет соблазнительный образ Тины Кароль из клипа «Скандал».

Артисты поучаствовали в «Липсинк-батле» на шоу «Маскарад», где они играют за разные команды. Соответствующие кадры появились на странице проекта в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, в новом эфире шоу Дантес и Санина спародировали выступление Кароль с ее песней «Скандал». Для номера они надели обтягивающие костюмы с футуристичным рисунком и примерили светлые парики.

Санина в своем Инстаграм поделилась кадрами, на которых можно увидеть, как она повторяет соблазнительную хореографию Кароль. Певица танцевала на стульях и взаимодействовала с подтанцовкой, которая носила ее на руках.

Украинцев попросили выбрать, кто из артистов выступил лучше. И хотя мнения разделились, в комментариях многие выбрали версию Дантеса.

«Вова огонь», «Юля лучше лучшей», «Вова браво, это было шикарно», «Вова это что-то!», «Вова это было супер, Санина вообще не умеет пародировать , тому и не выходила в прошлые выпуски на пародии», «Дантес лучший! не всякий мужчина сможет так двигаться», «Юля просто один в один», «Юля очень похоже», «Дантес талантливый красавчик всегда огонь», - пишут люди.

Напомним, в сеть попали кадры закулисья нового выпуска шоу "Маскарад" с Ефросининой и Ткачом.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss напомнила о важной дате для нее с мужем.

Также Politeka писала, что трагедия случилась в семье мужа Дорофеевой Дантеса во время одного из концертов.