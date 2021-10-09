Певица Юлия Санина, солистка группы, The Hardkiss, показала эффектный образ, рассказав о дебютном альбоме, который вышел семь лет назад.

Как пишет Politeka.net, Санина недавно отпраздновала 10-летие группы The Hardkiss, в которой играет и ее муж Валерий Бебко. А сегодня, 9 сентября, у коллектива еще одна важная дата - 7-летие первого альбома. Юлия на своей страничке в Инстаграм показала эффектный образ на радость украинских фанатов.

На фото Санина была с розовыми волосами, которые были засвечены на фото. Рядом стоял ее муж, а также другие участники группы.

"Сегодня 7 лет со дня выхода первого альбома Stones and Honey

Какая ваша любимая песня с альбома?", - написала Юлия.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Stones, с неё началась любовь к Вам!", "Вот это я понимаю альбом, а не то что сейчас", "7 лет любви! October и Blues это любовь", "October - вообще самая любимая".

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