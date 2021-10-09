Талантливый украинский певец Владимир Дантес, который уже несколько лет женат на исполнительнице Наде Дорофеевой рассказал , как пережил смерть отца.

Как пишет Politeka.net, в программе "Жизнь известных людей", которую ведут Вера Кекелия и Богдан Юсипчук, популярный украинский певец и муж Нади Дорофеевой впервые рассказал о смерти отца. Видео с интервью опубликовали на официальной странице "ЖВЛ" в Instagram.

"Владимир Дантес @vladimirdantes впервые рассказал о смерти отца! Как певец пережил этот момент? И какие планы на будущее сейчас?",- написали на странице.

Как рассказал певец, его отец умер в возрасте 50 лет, когда Дантесу было 22 года. Это была неожиданная и внезапная смерть от инсульта.

"Он приехал домой на обед. Ел, а по какому-то каналу шел праздничный концерт. Ну концерт, посвященный чему-то там, и на нем я пел. Как раз в этот момент мы стояли с Вадиком (Водим Олейник – ред.) и пели. Вот папа ел и упал. Самое страшное-это удалять номер телефона. Вот тут просто разрывает. Ты удаляешь человека из жизни", - рассказывает певец.

Дантес мучительно пережил смерть родного человека, спасался робой.

Ранее Politeka писала, что Дантес признался, почему он в долгу перед Дорофеевой: "Если бы не она, то...".

Напомним, что Дорофеева попала под шквал критики из-за фотосессии без штанов: "Опять в труселях Вовчика".

A еще Politeka сообщала, что Дантес заставил Дорофееву поволноваться, Надя не сдержала эмоций: "Это ужасное чувство!".