Талантливый украинский певец Владимир Дантес, который уже несколько лет женат на исполнительнице Наде Дорофеевой рассказал , как пережил смерть отца.
Как пишет Politeka.net, в программе "Жизнь известных людей", которую ведут Вера Кекелия и Богдан Юсипчук, популярный украинский певец и муж Нади Дорофеевой впервые рассказал о смерти отца. Видео с интервью опубликовали на официальной странице "ЖВЛ" в Instagram.
"Владимир Дантес @vladimirdantes впервые рассказал о смерти отца! Как певец пережил этот момент? И какие планы на будущее сейчас?",- написали на странице.
Как рассказал певец, его отец умер в возрасте 50 лет, когда Дантесу было 22 года. Это была неожиданная и внезапная смерть от инсульта.
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"Он приехал домой на обед. Ел, а по какому-то каналу шел праздничный концерт. Ну концерт, посвященный чему-то там, и на нем я пел. Как раз в этот момент мы стояли с Вадиком (Водим Олейник – ред.) и пели. Вот папа ел и упал. Самое страшное-это удалять номер телефона. Вот тут просто разрывает. Ты удаляешь человека из жизни", - рассказывает певец.
Дантес мучительно пережил смерть родного человека, спасался робой.
Ранее Politeka писала, что Дантес признался, почему он в долгу перед Дорофеевой: "Если бы не она, то...".
Напомним, что Дорофеева попала под шквал критики из-за фотосессии без штанов: "Опять в труселях Вовчика".
A еще Politeka сообщала, что Дантес заставил Дорофееву поволноваться, Надя не сдержала эмоций: "Это ужасное чувство!".