Українська співачка Надя Дорофєєва, колишня солістка групи" Время и Стекло", показала розкішну фігуру і розповіла про свій гардероб.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є успішною співачкою в Україні. Зірка була солісткою групи" Время и Стекло", а зараз активно будує сольну кар'єру. Також Надя активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Дорофєєва була в кофтині, яку задерла, а також білих трусиках. Зірка вразила худими ніжками, спершись об ліжко.

"Мені важко розлучатися з речами, хоча можу деякі не надягати по 5 років!

Нещодавно задумалася, що не потрібно боятися прощатися з одягом, яку не носиш: віддавати іншим людям, обмінюватися з подругами ... взагалі круто раз в сезон розбирати свій гардероб

Ось і розібрала...",- написала Надя Дорофєєва.

Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Очманіти", "краще менше - але краще", " розчарована. Талановита дівчина, труси не потрібно віддавати", "схоже на спецтруси після пологів", " може вона хоче показати що як якісно вона їх стирає?))) Тоді норм", "Знову у трусєлях Вовчика... Мабуть,криза".

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