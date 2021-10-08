Українська співачка Надя Дорофєєва, колишня солістка групи" Время и Стекло", показала розкішну фігуру і розповіла про свій гардероб.
Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є успішною співачкою в Україні. Зірка була солісткою групи" Время и Стекло", а зараз активно будує сольну кар'єру. Також Надя активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Дорофєєва була в кофтині, яку задерла, а також білих трусиках. Зірка вразила худими ніжками, спершись об ліжко.
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Ось і розібрала...",- написала Надя Дорофєєва.
Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:
"Очманіти", "краще менше - але краще", " розчарована. Талановита дівчина, труси не потрібно віддавати", "схоже на спецтруси після пологів", " може вона хоче показати що як якісно вона їх стирає?))) Тоді норм", "Знову у трусєлях Вовчика... Мабуть,криза".
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