Отечественная певица Надя Дорофеева, бывшая участница группы "Время и Стекло", показала роскошную фигуру и рассказала о своем гардеробе.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева стала популярной исполнительницей не только в Украине. Звезда была солисткой группы "Время и Стекло", а сейчас активно развивает сольную карьеру. Также Надя активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Дорофеева была в кофточке, которую задрала, а также белых трусиках. Звезда впечатлила худыми ножками, облокотившись об кровать.

"Мне трудно расставаться с вещами, хотя могу некоторые не надевать по 5 лет!

Недавно задумалась, что не нужно бояться прощаться с одеждой, которую не носишь: отдавать другим людям, обмениваться с подругами…вообще круто раз в сезон разбирать свой гардероб

Вот и разобрала...", - написала Надя Дорофеева.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Обалдеть", "Лучше меньше - но лучше", "Разочарована. Талантливая девушка, трусы не нужно отдавать", "Похоже на спецтрусы после родов", "Может она хочет показать что как качественно она их стирает?))) Тогда норм", "Снова в труселях Вовчика, наверное, кризис".

Напомним, Дантес заставил экс-солистку "Время и Стекло" Дорофееву поволноваться, Надя не сдержалась

А еще Politeka писала, что Дорофеева в платье с разрезом до бедра впечатлила луком в примерочной

Также Politeka сообщала, что Дорофеевой нужно было разбираться с правоохранительными органами, появились подробности



