Украинская певица Надя Дорофеева, бывшая солистка группы "Время и Стекло", супруга Владимира Дантеса, показала необычный образ, поделившись фотографией.
Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева стала популярной певицей в Украине, будучи солисткой "Время и Стекло". Но группа прекратила существование, а артистка начала активно заниматься сольной карьерой. Звезда выпустила уже несколько хитов, которые набрали миллионы просмотров на Ютуб. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом видео, которое Надя опубликовала в сторис, певица стояла в примерочной. Звезда надела платье с огромным разрезом, демонстрируя роскошные ножки. Дорофеева снимала сама себя, хвастаясь стильным нарядом.
На втором фото Надя уже была в штанах и кофте. Звезда задрала ножку, показывая свой наряд во всей красе.
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