Популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала, как провела вечер без Инстаграм. Звезда опубликовала несколько снимков, подкрепив интересной подписью.

Артистка впечатляет внешностью в любом образе, сообщает Politeka.net. Звезда предстала в облегающем боди с красивым вырезом, а также в светлых брюках.

Красотка похвасталась стройной фигурой, наведя камеру на зеркало.

"Инста вчера просто открывала для меня Reels ☺️🔥 Ищите видео в моих сториз и своей ленте!", - написала Надя.

Отметим, речь идет о сбое в работе в Инстаграм, Фейсбук и Вотсап 4 октября, который стал самым длинным за всю историю существования этих соцсетей.

За полчаса пост Нади Дорофеевой собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"невероятно красивая🧚🏻‍♀️", "Так идёт этот цвет волос аааа", "Инста вчера научил нас ценить его😅😂", "Такая красивая ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Красиво так , эстетикой запахло!", "Аааааооооо как тебе идёт этот образ😍🔥", " Красота наша ❤️😍", "Уф какая", "потрясающая<3", - написали пользователи сети.

Отметим, Надя Дорофеева от природы очень стройная, но все же поддерживает свою красоту, занимаясь спортом.

В одном из интервью артистка призналась, что любовь к тренировкам у нее проснулась не сразу, но сейчас она занимается с удовольствием.

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