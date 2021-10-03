В Сети появилось фото маленькой Нади Дорофеевой задолго до популярности
Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева стала успешной певицей, выступая в дуэте "Время и Стекло", а недавно начала сольную карьеру. Звезда уже успела выпустить несколько хитов, которые набрали миллионы просмотров на платформе Ютуб. Не забывает Надя и об Инстаграм, где регулярно делится новым контентом.
Дорофеева в этот раз решила опубликовать фотографию из глубокого детства. На нем маленькая будущая певица стояла в платье с белым воротником и большим бантом на голове. Девочка улыбалась, держась за руку Деда Мороза. Как можно понять, снимок был сделан на один из Новых годов.
"Она даже не представляла, что у нее будет шапка ТикТок", - написала Надя под фото.
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"Мам, по-моему бант на голове маловат, как считаешь?)))", - подшутила Дорофеева и тэгнула свою маму.
На втором сторис уже была Надя современная. Звезда была в той самой шапке "ТикТок", о которой упомянула в прошлой публикации,
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