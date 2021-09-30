Надя Дорофеева показала, как проводит время в гримерке в компании своих танцоров

Популярная украинская певица, которая раньше выступала в дуэте «Время и Стекло», но сейчас занялась сольной карьерой, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Недавно Надя отправилась на гастроли в Турцию. В перерывах между выступлениями певица проводит время на местном пляже, а также развлекается со своей подтанцовкой. В новой публикации артистка продемонстрировала их гримерку.

На кадрах можно увидеть, как Дорофеева и молодые ребята из ее команды уверенно позируют на камеру на фоне зеркал. Для выступления певица примерила оригинальный образ, состоящий из черного белья и надетых поверх топа и брюк из тонкой полу-прозрачной ткани с синим отливом.

«Обожаю наши турецкие гастроли и обожаю свою команду», - подписала фото Надя.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Самая шикарная команда», «Макияж вау», «Обожаю этот костюм», «Надюша у тебя самая лучшая команда», «Какие вы все стильные и красивые», «Не команда, а мечта!», - пишут люди.

Напомним, Дорофеева в стильном прикиде похвасталась важным достижением.

Как сообщала Politeka, Дорофеева в слишком коротком платье и гольфах удивила пикантным образом.

Также Politeka писала, что Дорофеева в латексе публично дала себе волю перед красавцем с гитарой.