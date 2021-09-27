Украинская певица Надя Дорофеева показала необычный образ, притворившись школьницей
Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева после ухода из "Время и Стекло" занялась активно сольной карьерой. Артистка сейчас находится в туре, куда взяла и свою маму. При этом Надя не забывает об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом сторис Надя показала необычный образ. Дорофеева надела черное мини-платье, гольфы, а образ дополнила сумочкой. Звезда стояла перед зеркалом, хвастаясь стильным образом.
"Я в школу", - написала Надя.
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А до этого Дорофеева опубликовала фотографию Александра Усика. Боксер держал три пояса, которые завоевал в последнем бою с Энтони Джошуа. Спортсмен выстоял 12 раундов, нанеся сокрушительную атаку в последние секунды.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций для взаимодействий.
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