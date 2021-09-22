Танцор Нади Дорофеевой, Евгений Гончаренко, которого избили 1 августа этого года, рассказал о своем состоянии сейчас

Евгения Гончаренко избил уже бывший сотрудник Управления государственной охраны Украины, когда тот гулял с друзьями. По словам танцора в программе "Зірковий шлях", в тот злополучный вечер он решил показать своим гостям-иностранцам один из модных столичных клубов. Нападение произошло не рядом с заведением, как ранее писали.

Как вспоминает сотрудник Дорофеевой, перепалок с незнакомцем у них не было, просто он обратил внимание на яркую одежду молодых людей, и начал их толкать. Подруга потерпевшего стала снимать неадекватного мужчину, того это разозлило, и он хотел напасть на девушку, но Женя встал между ними, после чего и получил удар.

"Момент падения я не помню. Помню буквально картинку в голове на секунду, как я лежу, и все", - рассказал парень.

В скорой Женя позвонил мужу Дорофеевой, Владимиру Дантесу, и супруги тут же приехали, а позже отыскали родителей танцора.

После этого потерпевший пробыл в коме 15 дней, и были неутешительные прогнозы врачей.

Гончаренко не держит зла на своего обидчика, ведь у него и так много забот. Недавно он перенес операцию на глазу, который вернули в орбиту, и готовится - к новой.

Артисту должны поставить титановую пластину вместо части кости черепа. А после этого парень мечтает вернуться к тренировкам.

Танцор отметил, что он абсолютно гетеросексуальной ориентации, несмотря на слухи. Просто он считает, что у любви нет пола.

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