Стало известно о состоянии танцора Нади Дорофеевой, Евгения Гончаренко, которого избили возле ночного клуба

После избиения возле ночного клуба 22-летнего танцора ввели в медикаментозную кому. Парень сильно ударился головой, в результате произошло кровоизлияние в мозг. Несчастному делали трепанацию черепа.

По состоянию на 12 августа, стало известно, что давление у Евгения выравнивается и ему начали делать ЛФК, а также врачи уменьшили ему седативные препараты.

Танцор лежит в палате в стерильных условиях, голова открыта - рана 10 на 10 см, из-за чего нельзя занести инфекцию. Поэтому в палату к пострадавшему не пускают даже маму.

Мама Жени уверена, что все будет хорошо. К тому же она сейчас окружена любовью, особенно ей помогают пережить беду друзья Жени.

Подруга Дорофеевой Сабина Мусина в своих сторис обратилась к подписчикам:

"Проявите тактичность. Мама до сих пор не видела Женю, потому что, "никого не пускают, он лежит в стерильных условиях"", - поделилась девушка.

Отметим, происшествие случилось 1 августа. Личность подозреваемого установлена, им оказался Евгений Беспалый, сотрудник Управления государственной охраны Украины. После происшествия его уволили.

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