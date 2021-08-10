Появилась новая информация относительно избиения танцора Нади Дорофеевой – Евгения Гончаренко

Неожиданные подробности о нападавшем и о том, что сейчас с пострадавшим парнем, рассказал отчим последнего Вячеслав, передает «Обозреватель».

Избитый Женя все еще в стабильно тяжелом состоянии. Врачи ежедневно дают парню снотворное и наблюдают за его реакцией. Пока она слишком резкая, поэтому выводить его из медикаментозного сна нельзя.

Отмечается, что в таком состоянии он может пробыть еще несколько месяцев. Врачи рассказывают, что подобные пациенты могут находиться в искусственной коме 30-60 дней, но потом возвращаются к нормальному состоянии.

Также Вячеслав сообщил, что сейчас левая часть тела Жени обездвижена, поэтому у него нарушена опорно-двигательная система.

Ежедневно на лекарства уходит от 3 до 5 тысяч гривен. Сбор средств на лечение продолжается.

"Если он выйдет из медикаментозного сна, то денег хватит, а если будет продолжаться полуторагодовалая реабилитация, то средств понадобится больше. Женя потерял работу, и поэтому деньги будем собирать, пока не прояснится ситуация с его здоровьем", – отметил Вячеслав.

Мужчина подчеркнул, что также в сборе средств помогает благотворительный фонд. В случае, если останутся деньги – их передадут на лечение другому ребенку.

Те, у кого есть возможность помочь, могут перевести удобную сумму на карту 5355 0820 1515 4899 на имя Гапон Вячеслав, отчим Жени (Укргазбанк).

Что касается нападавшего, то, по словам отчима избитого танцора, его уже уволили из Управления государственной охраны Украины. Также мужчину задержали до середины сентября.

"…известно, что на родине этого мужчины у него была целая банда, которая регулярно избивает людей. Эту информацию также передали правоохранителям", - добавил Вячеслав.

Напомним, танцора Нади Дорофеевой жестоко избили утром 1 августа, когда он с друзьями выходил из ночного клуба в Киеве. У парня было кровоизлияние в мозг. Ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

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