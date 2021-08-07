Танцора шоу-балета Нади Дорофеевой избили до состояния полу смерти в Киеве неделю назад

Как пишет Politeka.net, Женю Гончаренко, который танцевал в шоу-балете певицы Нади Дорофеевой, 1 августа сильно избили, когда тот возвращался из клуба домой. Позже выяснилось, что на парня напал военнослужащий УГО. Этот факт подтвердили и в Управлении государственной охраны Украины.

На видео, которое уже успело разлететься по сети, видно, что мужчина одним ударом нокаутировал парня, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму и другие сопутствующие повреждения. Причина такого агрессивного поведения пока неизвестна.

Сейчас Женя в коме, он находится в реанимации без права на посещение. Врачи не дают никакой конкретной информации, ведется наблюдение за состоянием. Надя Дорофеева с грустью сообщила, что вынуждена продолжать репетиции без Евгения, однако надеется, что парень скоро вернется в команду.

На трагедию откликнулось много звезд шоу-бизнеса, в том числе и певица Тина Кароль, которая распространила видео избиения у себя в stories, и рэпер Потап. Исполнитель призвал своих фанатов и коллег по цеху помочь Евгению Гончаренко материально, ведь сумма на реабилитацию нужна немаленькая.

Кроме этого, следователи проверяют факт причастности соработника УГО и к другим преступлениям. То есть, Евгений Гончаренко может быть не первой жертвой этого мужчины. К тому же, дело об избиении до сих пор не передали в суд. Правоохранители объясняют, что еще не завершили экспертизы, которая бы показала, какой тяжести травмы получил Гончаренко.

Заметим, что сотрудника УГО подозревают в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, за которое грозит лишение свободы до 8 лет.

Ранее Politeka писала, что Тина Кароль эмоционально откликнулась на трагедию с танцором Дорофеевой: "Знайте, мир другой...".

Напомним, что в деле избиения танцора Нади Дорофеевой появился неожиданный поворот: "Есть информация о другом преступлении".

A еще Politeka сообщала что врачи не пускают к избитого танцора Дорофеевой, в каком он сейчас состоянии: "Прошу помощи...".