З'явилася інформація про стан танцюриста Наді Дорофєєвої, якого побили

Як пише Politeka.net, танцюриста Наді Дорофєєвої побили після того, як він виходив з нічного клубу. Як виявилося, чоловік, який був причетний до побиття, був співробітником Управління державної охорони. Танцівниця і подруга побитого Євгена в Instagram вирішила розповісти, як почувається потерпілий.

"Друзі, звертаюся до кожного з Вас і прошу допомоги, в першу чергу від свого обличчя і від імені Ірини, мами Жені.

Всі ви в курсі ситуації, що сталася, а ті хто не в курсі, дублюю ще раз

01.08.2021 близько 07: 40 ранку був побитий до напівсмерті співробітником УДО мій близький друг - Женя Гончаренко.

(Відеопідтвердження події можете подивитися в каруселі)

Винного знайшли і впізнали. Злочинець заплатить за скоєне, немає сил і злості усвідомлювати подію, я досі не Не вірю!

Але далеко не це є головним! Зараз Женя перебуває в реанімації в комі без права на відвідування. Лікарі не дають ніякої конкретної інформації, ведеться спостереження за станом.",- написала Марія.

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Просто сльози на очі навертаються, це кошмар!! Бажаю якнайшвидшого одужання! Терпіння і сил!! Обов'язково допоможемо, чим зможемо!", "Коли перший раз почула про цю новину, взагалі не хотілося в це вірити. Наскільки злими можуть бути люди. Я дуже сподіваюся, що Женя зможе видертися, і без всяких наслідків".

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