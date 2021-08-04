З'явилася інформація про стан танцюриста Наді Дорофєєвої, якого побили
Як пише Politeka.net, танцюриста Наді Дорофєєвої побили після того, як він виходив з нічного клубу. Як виявилося, чоловік, який був причетний до побиття, був співробітником Управління державної охорони. Танцівниця і подруга побитого Євгена в Instagram вирішила розповісти, як почувається потерпілий.
"Друзі, звертаюся до кожного з Вас і прошу допомоги, в першу чергу від свого обличчя і від імені Ірини, мами Жені.
Всі ви в курсі ситуації, що сталася, а ті хто не в курсі, дублюю ще раз
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01.08.2021 близько 07: 40 ранку був побитий до напівсмерті співробітником УДО мій близький друг - Женя Гончаренко.
(Відеопідтвердження події можете подивитися в каруселі)
Винного знайшли і впізнали. Злочинець заплатить за скоєне, немає сил і злості усвідомлювати подію, я досі не Не вірю!
Але далеко не це є головним! Зараз Женя перебуває в реанімації в комі без права на відвідування. Лікарі не дають ніякої конкретної інформації, ведеться спостереження за станом.",- написала Марія.
Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:
"Просто сльози на очі навертаються, це кошмар!! Бажаю якнайшвидшого одужання! Терпіння і сил!! Обов'язково допоможемо, чим зможемо!", "Коли перший раз почула про цю новину, взагалі не хотілося в це вірити. Наскільки злими можуть бути люди. Я дуже сподіваюся, що Женя зможе видертися, і без всяких наслідків".
Нагадаємо, екс-бойфренд Мішель Андраде показав страшні кадри нападу на танцюриста Дорофєєвої
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А ще Politeka писала, що Дорофєєва повідомила невтішні новини про стан побитого танцюриста, з'явилося відео інциденту