Відома українська співачка Тіна Кароль відгукнулася на інцидент з побиттям танцюриста Наді Дорофеєвої

Як пише Politeka.net, 1 серпня Женю Гончаренка, який танцював у шоу-балеті співачки Наді Дорофеєвої, побили до стану коми, коли той повертався з клубу додому. Згодом виявилося, що нападником був військовослужбовець УДО. Цей факт підтвердили в Управлінні державної охорони України. Його відсторонили на час розслідування, також в УДО пообіцяли допомогти в лікуванні Євгена.

Зараз Женя перебуває в реанімації в комі без права на відвідування. Лікарі не дають ніякої конкретної інформації, ведеться спостереження за станом. У мережі вже ініціювали збір коштів для лікування та реабілітації хлопця, адже сума потрібна немаленька.

На трагедію відгукнулося багато зірок шоу-бізнесу, у тому числі й співачка Тіна Кароль, яка поширила відео побиття у себе в stories.

"Я хочу, щоб у мене це побачили всі мої підписники і перехожі. Знайте світ зовсім інший за межами цього ублюдського виховання! А таке гідне аналогічного повернення! Женя – хороший хлопець, який досі в комі. Ти, в червоному, не Макгрегор, не чемпіон. Видалися з нашого суспільства і матриці!", - репост із таким текстом з'явився в Instagram Кароль.

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