Известная украинская певица Тина Кароль откликнулась на инцидент с избиением танцора Нади Дорофеевой

Как пишет Politeka.net, 1 августа Женю Гончаренко, который танцевал в шоу-балете певицы Нади Дорофеевой, избили до состояния комы, когда тот возвращался из клуба домой. Впоследствии оказалось, что нападавшим был военнослужащий УГО. Этот факт подтвердили в Управлении государственной охраны Украины. Его отстранили на время расследования, также в УГО пообещали помочь в лечении Евгения.

Сейчас Женя находится в реанимации в коме без права на посещение. Врачи не дают никакой конкретной информации, ведется наблюдение за состоянием. В сети уже инициировали сбор средств для лечения и реабилитации парня, ведь сумма нужна немаленькая.

На трагедию откликнулось много звезд шоу-бизнеса, в том числе и певица Тина Кароль, которая распространила видео избиения у себя в stories.

"Я хочу, чтобы у меня это увидели все мои подписчики и прохожие. Знайте мир совершенно иной за пределами этого ублюдского воспитания! А такое достойно аналогичной возвратки! Женя - хороший парень, который до сих пор в коме. Ты, в красном, не Макгрегор, не чемпион. Удались из нашего общества и матрицы!", - репост с таким текстом появился в Instagram Кароль.

Ранее Politeka писала, что врачи не пускают к избитого танцора Дорофеевой, в каком он сейчас состоянии: "Прошу помощи...".

Напомним, что экс-бойфренд Мишель Андраде показал страшные кадры нападения на танцора Дорофеевой: "Женя, живи".

A еще Politeka сообщала, что Дорофеева сообщила неутешительные новости о состоянии избитого танцора, появилось видео инцидента: "Женя все еще...".