Певица Надя Дорофеева рассказала, какое состояние у её избитого танцора Евгения Гончаренко

Как передавала Politeka.net, недавно танцора Нади Дорофеевой жестоко избили, после того, как он выходил из ночного клуба. Как известно, это сделал сотрудник Управления государственной охраны. Надя держит в курсе происходящего своих поклонников в социальных сетях и просит довести дело до конца.

На этот раз открылись новые подробности о состоянии певца на данный момент. Как известно, Евгений находится в реанимации в медикаментозной коме. Надя показала у себя в Инстаграме сообщение матери танцора о его состоянии.

"Женя в стабильно тяжелом состоянии. На сегодня информация, что пробудет в коме еще минимум 10 дней. Это для того, чтобы отек головного мозга уменьшился, только тогда его будут постепенно пробуждать и диагностировать возможные последствия", сообщила Ирина Гончаренко.

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