Танцор Нади Дорофеевой, Евгений Гончаренко, которого сильно избили возле клуба в Киеве, впервые сам вышел на связь

Состояние парня намного улучшилось, он обратился к своим фолловерам в Инстагарм, передает Politeka.net.

Евгений Гончаренко поблагодарил, за поддержку. Он отметил, что получил огромное количество сообщений.

Также Евгений показал фото палаты.

"Спасибо всем за ваши слова поддержки. Впереди путь реабилитации. Такое огромное количество человек мне написали, я медленно, но уверенно отвечу каждому! И буду постепенно всех держать в курсе", – написал Женя.

Парня уже перевели в обычную палату. Поддержать Евгения пришли его друзья.

Отчим Жени рассказывал, что у парня плохо работает нога и не открывается правый глаз, передает "Обозреватель".

"В целом, все намного лучше, чем могло быть. Мы надеемся на его полное выздоровление", - сказал он.

Напомним, 1 августа Евгения Гончаренко, который выступал в шоу-балете певицы Нади Дорофеевой, был избит возле ночного клуба. Как стало известно позже, на танцора напал военнослужащий Управления государственной охраны Украины.

Евгения Гончаренко от удара упал на асфальт и сильно ударился головой, после чего произошло кровоизлияние в мозг. Медикам пришлось ввести пострадавшего в искусственную кому, чтобы стабилизировать его состояние.

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