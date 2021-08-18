Танцор Нади Дорофеевой, Евгений Гончаренко, которого сильно избили возле клуба в Киеве, впервые сам вышел на связь
Состояние парня намного улучшилось, он обратился к своим фолловерам в Инстагарм, передает Politeka.net.
Евгений Гончаренко поблагодарил, за поддержку. Он отметил, что получил огромное количество сообщений.
Также Евгений показал фото палаты.
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"Спасибо всем за ваши слова поддержки. Впереди путь реабилитации. Такое огромное количество человек мне написали, я медленно, но уверенно отвечу каждому! И буду постепенно всех держать в курсе", – написал Женя.
Парня уже перевели в обычную палату. Поддержать Евгения пришли его друзья.
Отчим Жени рассказывал, что у парня плохо работает нога и не открывается правый глаз, передает "Обозреватель".
"В целом, все намного лучше, чем могло быть. Мы надеемся на его полное выздоровление", - сказал он.
Напомним, 1 августа Евгения Гончаренко, который выступал в шоу-балете певицы Нади Дорофеевой, был избит возле ночного клуба. Как стало известно позже, на танцора напал военнослужащий Управления государственной охраны Украины.
Евгения Гончаренко от удара упал на асфальт и сильно ударился головой, после чего произошло кровоизлияние в мозг. Медикам пришлось ввести пострадавшего в искусственную кому, чтобы стабилизировать его состояние.
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