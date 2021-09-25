Украинская певица Надя Дорофеева показала себя и красотку-маму

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева сейчас активно строит сольную карьеру после распада группы "Время и Стекло". Красотка отправилась в очередной тур, взяв с собой маму - Ольгу Дорофееву.

Надя опубликовала несколько сторис в Инстаграм, показав не только себя, но и Ольгу.

На первом сторис певица только приехала в Новую Каховку, где планирует провести концерт. Красотка только зашла в номер и сразу начала снимать. После этого вышла и показала огромный балкон, шутя о размере, и маму.

"Всем приветики, друзья. Мы уже в Новой Каховке и сегодня я очень сильно хочу провести не комнатный тур, а балкон. Размер скромный моего балкона. Очень малюсенький. Ну и тут мама, уже конечно делает...", - сказала Надя.

"Что ты снимаешь раньше меня?", - обратилась певица к маме.

После этого девушка поделилась фото, где сидит с мамой в заведении.

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