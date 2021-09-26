Украинский певец Сергей Лазановский, победитель "Голосу країни" в команде Нади Дорофеевой, показал редкое фото
Сергей Лазановский победил в 11-ом сезоне шоу «Голос країни», выиграв квартиру в одном из киевских ЖК, пишет Politeka.net.
Большую роль в творчестве сына сыграла его мама, но также артист не забывает благодарить отца. В одном из новых постов в Инстаграм певец показал своего любимого родственника.
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Как отмечает Сергей Лазановский, его папа не любит фотографироваться, поэтому это редкое фото с ним.
В посте певец рассказал, как много отец сделал для него: обеспечил беззаботную жизнь, построил дом с нуля, дал образование и многое другое.
"Он сделал все, чтобы мы чувствовали себя защищенными ❣️
И да, у нас было много трудных и сложных времен, но мы прошли их вместе!
А знаете почему? Потому что у нашего организма афигенная "ГОЛОВА" 🥰
Многословным не буду ...
Спасибо, папа ❤️
Вы мой супергерой и самый крутой отец в мире 🔥
Обнял ✨", - написал Лазановский.
"Это, наверное, мечта каждого папы или мамы, чтобы сын, придя сказал такие слова ❤️❤️❤️ Твои родители прекрасные, потому что смогли воспитать такого сына 😍", "Как вы похожи 😍🔥❤️", "Вы очень хорошие ❤️ и твои родители очень классные и хорошие если смогли вырастить такого, как ты 😆❤️", - прокомментировали поклонники.
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